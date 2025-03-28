Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Свириденко
    Хорошо бы и думцев усыплять после срока работы в Госдуме. А то ведь не выгонишь, десятилетиями там сидят, народные де...Не корми, не спас...
  • Людмила Свириденко
    Насчёт круглосуточных магазинов и приезда "скорой" - устаревшие данные. Ни того, ни другого почти не сохранилось))).Для нас в России ...
  • Николай Берлизов
    А вдруг не врёт? Я вот живу не в лесу, в городе Краснодаре, официальном миллионнике. В 2016 году у жены внезапно нача...Для нас в России ...

Кошмарный сон мигрантов начал сбываться: В Кремле предложили сделать то, о чём Царьград писал годами

Кошмарный сон мигрантов начал сбываться: В Кремле предложили сделать то, о чём Царьград писал годами

Царьград Фото: коллаж Царьграда Медведев допустил лишение гражданства тех, кто получил паспорт незаконно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Мигрантов в России вообще не должно быть, тем более с семьями. Работа исключительно выхтенным методом. А это все полумеры.
Ответить
4 час.
Иван Ураганов
Интересно,как они собираются выяснять с нарушением или нет,выдали гражданство.
Ответить
3 час.
b
borzov
за любое административное нарушение, а не то что за уголовное (за уголовное, вообще надо расстреливать к хуям собачьим), гнать пинками из России. И не важно, кто нарушил, взрослые или их детки-выблядки, выгонять всю семейку в кишлаки, аулы, без права въезда навечно
Ответить
2 час.
наверх