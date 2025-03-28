Кошмарный сон мигрантов начал сбываться: В Кремле предложили сделать то, о чём Царьград писал годами

Мигрантов в России вообще не должно быть, тем более с семьями. Работа исключительно выхтенным методом. А это все полумеры.

b

borzov

за любое административное нарушение, а не то что за уголовное (за уголовное, вообще надо расстреливать к хуям собачьим), гнать пинками из России. И не важно, кто нарушил, взрослые или их детки-выблядки, выгонять всю семейку в кишлаки, аулы, без права въезда навечно