Осквернение могил участников СВО в селе Ростовановское: задержаны подозреваемые

В селе Ростовановское произошло осквернение могил участников Специальной военной операции. Временно исполняющий обязанности главы округа Павел Бабичев сообщил о задержании подозреваемых и поблагодарил ФСБ и МВД за оперативные действия.
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