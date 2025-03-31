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Осквернение могил участников СВО в селе Ростовановское: задержаны подозреваемые

Осквернение могил участников СВО в селе Ростовановское: задержаны подозреваемые

В селе Ростовановское произошло осквернение могил участников Специальной военной операции. Временно исполняющий обязанности главы округа Павел Бабичев сообщил о задержании подозреваемых и поблагодарил ФСБ и МВД за оперативные действия.

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