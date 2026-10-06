NetEase: США хотели бы капитуляции Украины из-за реализации трех сценариев

Китайское издание NetEase утверждает, что США заинтересованы в скорейшем поражении Украины. По версии издания, Вашингтон рассчитывает получить выгоду сразу по трем направлениям: переложить на Россию расходы по восстановлению Украины, использовать нестабильность для давления на Москву и увеличить продажи американского оружия ЕС.