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NetEase: США хотели бы капитуляции Украины из-за реализации трех сценариев

NetEase: США хотели бы капитуляции Украины из-за реализации трех сценариев

Китайское издание NetEase утверждает, что США заинтересованы в скорейшем поражении Украины. По версии издания, Вашингтон рассчитывает получить выгоду сразу по трем направлениям: переложить на Россию расходы по восстановлению Украины, использовать нестабильность для давления на Москву и увеличить продажи американского оружия ЕС.

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