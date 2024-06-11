Вместе с какими продуктами нельзя пить зеленый чай на самом деле

Польза зеленого чая для здоровья человека была известна китайским лекарям еще в глубокой древности. Современные исследователи подтверждают многие целебные свойства данного напитка, но при этом заявляют и о вреде.
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