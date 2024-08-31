Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украина, жаждущая любви

Украина, жаждущая любви

Многие заметили, что среди перебравшихся в Россию или выступающих из Европы (во всяком случае покинувших Украину, но оставшихся в публичном пространстве) сторонников евроантлантического выбора (даже официально в нём разочаровавшихся) превалируют личности самовлюблённые, страдающие от комплекса недооценённости.

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