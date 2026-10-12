В Минобразования Карелии определились с графиком школьных каникул на 2026/2027 учебный год

Образовательный процесс в российских школах стартовал 1 сентября 2026 года, а завершение учебного года запланировано не раньше 26 мая 2027-го.
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