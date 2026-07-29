Друзья, к этой проблеме вернусь, на днях. Готовлю публикацию, собираю информацию, анализирую. Сегодня это сложно сделать из-за запрета трех соцсетей, где остались посты, фото, видео.
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Друзья, к этой проблеме вернусь, на днях. Готовлю публикацию, собираю информацию, анализирую. Сегодня это сложно сделать из-за запрета трех соцсетей, где остались посты, фото, видео.
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