«Никакого удовольствия». Макс Ферстаппен вновь раскритиковал спринты

«Никакого удовольствия». Макс Ферстаппен вновь раскритиковал спринтыGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что не изменит свое мнение о спринтах, даже если короткие субботние гонки будет выделены в отдельный зачет со своим победителем по итогам сезона.
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