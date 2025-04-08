Зима! Крестьянин, торжествуя…Не, не то.Весна! Роджерс, торжествуя…Да, оно.Хотя какая там весна, опять в апреле всё снегом завалило…Роджерс, торжествуя, смотрит на мировой беспредел и хаос.
Роджерс ликует
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Зима! Крестьянин, торжествуя…Не, не то.Весна! Роджерс, торжествуя…Да, оно.Хотя какая там весна, опять в апреле всё снегом завалило…Роджерс, торжествуя, смотрит на мировой беспредел и хаос.
Свежие комментарии