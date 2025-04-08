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Роджерс ликует

Роджерс ликует

Зима! Крестьянин, торжествуя…Не, не то.Весна! Роджерс, торжествуя…Да, оно.Хотя какая там весна, опять в апреле всё снегом завалило…Роджерс, торжествуя, смотрит на мировой беспредел и хаос.

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