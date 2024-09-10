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Российский полковник вывел колонну техники из-под атаки диверсантов ВСУ

Российский полковник вывел колонну техники из-под атаки диверсантов ВСУ

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации заместитель командира бригады управления по вооружению полковник Александр Борисов вывел колонну техники связи из-под атаки диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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