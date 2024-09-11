Украина не сможет продержаться и четверти от этого срока Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью обещания главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми помогать Киеву 100 лет и подчеркнул, что Украина не протянет и 25.