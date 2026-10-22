Обновление на базе Android 17 вышло в Индии после запуска в Южной Корее Samsung расширила географию распространения стабильной прошивки One UI 9 для смартфона Galaxy A37.
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