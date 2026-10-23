Президент США Дональд Трамп © Eric Lee/ReutersПоявление очередного плана США по решению конфликта на Украине, предполагающего создание демилитаризованной зоны в Донбассе, говорит о стремлении президента Дональда Трампа «додавить» Брюссель и Киев для мирного урегулирования кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков: Путин пок...
- Песков: Путин пок...
- Экс-командир ВСУ ...
Что-то замелькал везде этот Дудаков. Почти как Красная Шапочка!