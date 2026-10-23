Президент США Дональд Трамп © Eric Lee/ReutersПоявление очередного плана США по решению конфликта на Украине, предполагающего создание демилитаризованной зоны в Донбассе, говорит о стремлении президента Дональда Трампа «додавить» Брюссель и Киев для мирного урегулирования кризиса.