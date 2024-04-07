Имя: Эмили Фамилия: Шак Полное имя: Эмили Шак Национальность: британец Родилась: 5 июля 1989 г. Страна: Шотландия, Великобритания Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Рост: 5,5; 165 см Эмили Шак Инстаграм – @emilyshak #Emily #Shak.
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