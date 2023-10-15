ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям ВСУ под Синьковкой

Российские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям Вооружённых сил Украины под Синьковкой, Ивановкой и Леоновкой Купянского района, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
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