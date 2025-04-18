Россиянка оставила младенца с подругой и поплатилась

Жительница Санкт-Петербурга оставила младенца с подругой, что привело к критическим последствиям. Пришедшая домой россиянка нашла без чувств девятимесячную дочь, спасти девочку не удалось, об этом стало известно «Фонтанке».
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