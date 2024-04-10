Специалисты рассказали о мерах поддержки инвалидов в Приморье

В ФКУ «ГБ МСЭ по Приморскому краю» Минтруда России рассказали о мерах региональной социальной поддержки при установлении инвалидности, предоставляемые органами социальной защиты населения (в том числе через МФЦ).
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