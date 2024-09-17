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Ученые смогли объяснить тайну Бермудского треугольника

Ученые смогли объяснить тайну Бермудского треугольника

Бермудский треугольник, область Мирового океана, расположенная между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, на протяжении десятилетий вызывает интерес исследователей из-за необъяснимых случаев пропажи кораблей и самолетов.

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