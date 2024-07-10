Мир, который построит Трамп

Юрий Ильинов

Стало известно, что США обещали Ельцину по расширению НАТО Документ: США обещали Ельцину расширение НАТО после консультаций с Россией. ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Бывший вице-президент США Альберт Гор обещал экс-президенту России Борису Ельцину в конце 1994 года, что расширение НАТО будет происходить только после консультаций с Москвой, следует из рассекреченных документов. «Что Клинтон сказал тебе в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО», — цитирует Гора работавший тогда заместителем госсекретаря Строуб Толботт. Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, связанных с отношениями России, Соединенных Штатов и НАТО. Как указано в обнародованном меморандуме, Эл Гор посетил Ельцина в больнице в декабре 1994 года. Экс-президент, согласно документу, просил заверений в том, что НАТО не будет расширяться в 1995 году, когда в России проходили парламентские выборы. Гор согласился с этим. Американский чиновник также заявил, что «концептуально не исключено членство России в НАТО». «Нет-нет, это бессмысленно», — ответил на это Ельцин, согласно обнародованному документу. Как указывает архив, основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года Ельцин «в частном порядке характеризовал как “вынужденный шаг”, об этом тогдашний президент России говорил на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1997 году. Клинтону Ельцин заявлял о том, что он против вступления в Североатлантический альянс. В мае 1997 года в Париже был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, в котором было отмечено, что обе стороны «не рассматривают друг друга как противников». Документом оговаривалось, что на территории новых членов альянса не будут размещаться крупные военные контингенты и ядерное оружие. В ноябре 2021 года Владимир Путин заявил, что отношения с альянсом носят удручающий характер. Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября была приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.