Первый F-16 летит на Украину. Наступление ВСУ получит прикрытие

Александр Свитайло

F-16 очень "нежный" и чувствительный к качеству взлетно-посадочных полос самолет, работает только с идеального покрытия. Причем из-за низкого воздухозаборника единственного двигателя, полоса должна быть чуть ли не пропылесосена, без мелких камешков и прочего мусора. В Бандеростане сейчас нет аэродромов такого качества, а более-менее подходящие регулярно обрабатываются нашими Искандерами. Ну и самолет самолетом, а нужна еще и обслуживающая его после каждого вылета инфраструктура, нужен подготовленный технический персонал. Всего этого у бандеровцев нет и именно поэтому они надеются пристроить полученные F-16 в соседних странах - Польше или наиболее вероятнее, в Румынии, и совершать вылеты оттуда, будто Россия побоится уничтожать их там. Зря они так надеются, Путин сказал, что уничтожать будем и там, если они будут угрожать оттуда России.