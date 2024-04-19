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Царьград

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Первый F-16 летит на Украину. Наступление ВСУ получит прикрытие

Первый F-16 летит на Украину. Наступление ВСУ получит прикрытие

Первый американский истребитель F-16 летит на Украину. Машина окажется в распоряжении Киева до конца весны.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Сбейте его!!!
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10 час.
Александр Свитайло
F-16 очень &quot;нежный&quot; и чувствительный к качеству взлетно-посадочных полос самолет, работает только с идеального покрытия. Причем из-за низкого воздухозаборника единственного двигателя, полоса должна быть чуть ли не пропылесосена, без мелких камешков и прочего мусора. В Бандеростане сейчас нет аэродромов такого качества, а более-менее подходящие регулярно обрабатываются нашими Искандерами. Ну и самолет самолетом, а нужна еще и обслуживающая его после каждого вылета инфраструктура, нужен подготовленный технический персонал. Всего этого у бандеровцев нет и именно поэтому они надеются пристроить полученные F-16 в соседних странах - Польше или наиболее вероятнее, в Румынии, и совершать вылеты оттуда, будто Россия побоится уничтожать их там. Зря они так надеются, Путин сказал, что уничтожать будем и там, если они будут угрожать оттуда России.
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2 час.
Олег Самойлов
Не особо давно Наш сказал, что F-16 с аэродромов дуркаины взлетать НЕ смогут, а если начнут взлетать  с территории &quot;братских&quot; держав, то перепадет ИМЕННО этим братьЯм дуркаины! Шарахнут наши разок по пшековскому аэродрому, пшекия выразит сожаление и БОЛЬШЕ взлетать эти  F-16 с ИХ аэродромов НЕ станут! Та же картинка ожидает и ВСЕХ остальных.
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22 мин.

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