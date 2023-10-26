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Никита Кологривый: Я на печи и покатался, и поплавал

Никита Кологривый: Я на печи и покатался, и поплавал

На этой неделе в прокат вышел сказочный блокбастер Александра Войтинского «По щучьему велению». В основе картины для семейного просмотра — знакомая всем с детства история про Емелю, ухватившего удачу в буквальном смысле за хвост (рыбий).

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