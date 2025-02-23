Потеряли много денег: американские нефтяные компании не вернутся в Россию – FT

Начало переговоров между официальными лицами США и России на этой неделе породило предположения о том, что американские компании могут вернуться в Россию, если будет достигнуто мирное соглашение и санкции против Москвы будут смягчены.
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