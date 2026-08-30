В Рязани прошел Вечер боёв «АРТА-турнир №14»

Перед началом состязаний к гостям и участникам обратились: Губернатор Рязанской области Павел Малков, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы по боксу Александр Поветкин и боец смешанных единоборств, экс-чемпион международной организации по смешанным боевым единоборствам в тяжёлом весе Роман Зенцов.