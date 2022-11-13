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Пловчиха Устинова: «В юниорском возрасте взвешивание было каждый день и очень сильно давило. Проблема в давлении со стороны тренеров»

Российская пловчиха Дарья Устинова рассказала о проблемах с контролем веса в юниорском спорте. – Проблема с питанием у спортсменок – это вообще актуальная история.

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