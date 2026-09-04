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Мир со смаком обсуждает новую фаворитку Дональда Трампа. Кто такая Натали Харп на самом деле?

Мир со смаком обсуждает новую фаворитку Дональда Трампа. Кто такая Натали Харп на самом деле?

Эта история "последней любви Трампа" развивается так, будто написана голливудским сценаристом. Победив рак благодаря экспериментальным препаратам, Натали Харп начала другую борьбу - за сердце Дональда Трампа.

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