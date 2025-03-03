Трамп призвал США беспокоиться о мигрантах и наркобаронах, а не о России

TASS/EPA Американцы должны беспокоиться о внутренних проблемах, в частности, мигрантах и наркобаронах, а не о российском лидере Владимире Путине, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
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