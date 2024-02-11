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В Приморье лже-целительница обманула пенсионерку на 300 тысяч рублей

В Приморье лже-целительница обманула пенсионерку на 300 тысяч рублей

В полицию поступило сообщение 75-летней жительницы Артёма о том, что неизвестная женщина путём обмана похитила более 300 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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