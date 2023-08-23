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Ни солдат сменить, ни технику убрать: Русские устроили боевикам квест на выживание

Ни солдат сменить, ни технику убрать: Русские устроили боевикам квест на выживание

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов сообщил, что всего за сутки наши бойцы уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника у Урожайного, а ещё сорвали ротацию сил противника у Новодаровки.

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