НАТО не видит смысла в восстановлении Украины, если она потерпит поражение

НАТО отказывается признавать возможность восстановления Украины в случае ее поражения в конфликте. Такое заявление сделал Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время последнего саммита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии