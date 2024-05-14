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НАТО не видит смысла в восстановлении Украины, если она потерпит поражение

НАТО не видит смысла в восстановлении Украины, если она потерпит поражение

НАТО отказывается признавать возможность восстановления Украины в случае ее поражения в конфликте. Такое заявление сделал Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время последнего саммита.

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