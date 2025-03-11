Росреестр разъяснил, появились ли новые налоги для дачных хозпостроек

Как и прежде, налоги берутся лишь с тех дачных объектов, которые зарегистрированы в ЕГРН. При этом, некоторые хозпостройки регистрировать не требуется С марта 2025 вступили в силу несколько изменений в земельное и дачное законодательство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)