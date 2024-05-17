Подведены итоги конкурса творческих работ «Молодежь против наркотиков»Торжественное мероприятие по подведению итогов областного конкурса творческих работ «Молодежь против наркотиков» среди студентов профессиональных образовательных организаций прошло в Ивановском колледже культуры.
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