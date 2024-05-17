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Иваново

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Подведены итоги конкурса творческих работ «Молодежь против наркотиков»

Подведены итоги конкурса творческих работ «Молодежь против наркотиков»

Подведены итоги конкурса творческих работ «Молодежь против наркотиков»Торжественное мероприятие по подведению итогов областного конкурса творческих работ «Молодежь против наркотиков» среди студентов профессиональных образовательных организаций прошло в Ивановском колледже культуры.

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