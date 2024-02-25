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Народный артист России Владимир Гуляев умер на 93‑м году жизни

Народный артист России Владимир Гуляев умер на 93‑м году жизни

РИАМО - 25 фев. Советский и российский театральный актер, режиссер, народный артист России Владимир Гуляев скончался в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Коми-Пермяцкого национального драматического театра.

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