Народный артист России Владимир Гуляев умер на 93‑м году жизни

РИАМО - 25 фев. Советский и российский театральный актер, режиссер, народный артист России Владимир Гуляев скончался в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Коми-Пермяцкого национального драматического театра.
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