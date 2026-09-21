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Медицина 2.0

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Психиатр раскрыл свои повседневные привычки для психического благополучия

Психиатр раскрыл свои повседневные привычки для психического благополучия

Психиатр Фернандо Мора заявил, что выработал шесть повседневных привычек, которые помогают ему заботиться о психическом благополучии.

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