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ЧМ-2026. 1/4 финала. Норвегия сыграет с Англией, Аргентина против Швейцарии

На ЧМ-2026 пройдут два четвертьфинальных матча. Норвегия сыграет против Англии , Аргентина встретится со Швейцарией .

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