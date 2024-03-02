Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 678 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    Францией правит гей клуб!Боевые содомиты г...
  • ШКИПЕР
    А про дороговизну использования флота совсем какая то хрень . Флот предназначен для боевых действий ,а не для стоянке..."Контрнаступление...
  • Петр Троеглазов
    Идиоты, о их планах стало известно в России...согнали 300000 солдат и 70 процентов техники и вооружения на Донбасс , ...Удар по репутации

Пять фиговых листков на голый украинский зад

Пять фиговых листков на голый украинский зад

Евроукраинцы мнят себя непотопляемыми и часто горделиво шутят на эту тему. Им хочется представлять себя в образе некоего отважного крейсера, однако мы-то с вами знаем, что на самом деле не тонет, даже когда болтается в холодной проруби.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх