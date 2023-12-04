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Си Цзиньпин сообщил о готовности Китая поддержать Минск в трудную минуту

Си Цзиньпин сообщил о готовности Китая поддержать Минск в трудную минуту

Глава Китая заявил о твердой поддержке самостоятельного пути развития Белоруссии.На встрече с Александром Лукашенко Си Цзиньпин выступил против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии, и заявил о том, что за последний год политическое доверие между Пекином и Минском заметно окрепло, а международное сотрудничество стало более тесным.

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