Си Цзиньпин сообщил о готовности Китая поддержать Минск в трудную минуту

Глава Китая заявил о твердой поддержке самостоятельного пути развития Белоруссии.На встрече с Александром Лукашенко Си Цзиньпин выступил против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии, и заявил о том, что за последний год политическое доверие между Пекином и Минском заметно окрепло, а международное сотрудничество стало более тесным.