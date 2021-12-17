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Михаил Дегтярёв вручил ключи от квартир в новострое 45 выпускникам детских домов

Михаил Дегтярёв вручил ключи от квартир в новострое 45 выпускникам детских домов

Как отметил на церемонии вручения ключей глава региона Михаил Дегтярёв, это событие является продолжением той системной и планомерной работы по обеспечению жильём детей-сирот, которую краевые власти ведут на протяжении последних полутора лет.

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