Михаил Дегтярёв вручил ключи от квартир в новострое 45 выпускникам детских домов

Как отметил на церемонии вручения ключей глава региона Михаил Дегтярёв, это событие является продолжением той системной и планомерной работы по обеспечению жильём детей-сирот, которую краевые власти ведут на протяжении последних полутора лет.
Как отметил на церемонии вручения ключей глава региона Михаил Дегтярёв, это событие является продолжением той системной и планомерной работы по обеспечению жильём детей-сирот, которую краевые власти ведут на протяжении последних полутора лет.
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