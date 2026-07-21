Борьба с дронами вышла на новый уровень. Россия удивила новым средством

Российская армия начала оснащать транспортные вертолеты Ми-8 новым вариантом бортовой системы радиоэлектронной борьбы, используя его в качестве летающей "глушилки" для подавления украинских ударных беспилотников дальнего действия.
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