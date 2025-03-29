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Царьград

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Не просто вредно - опасно для жизни: Учёные назвали крупнейшую группу риска по ранней смерти

Не просто вредно - опасно для жизни: Учёные назвали крупнейшую группу риска по ранней смерти

Хочешь быть здоровым - делай всё правильно. Учёные назвали крупнейшую группу риска по ранней смерти. Оказалось, простая привычка может быть не просто вредной, а даже опасной для жизни.

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