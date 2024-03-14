Акции «Новабев Групп» упали на 2% на отчетности

Акции «Новабев Групп» упали на 2% на отчетностиРоссийский рынок открыл торги четверга небольшим снижением – индекс МосБиржи опустился на 0,19%, до 3314,27 пункта, РТС – на 0,27%, до 1139,35 пункта, следует из данных торгов.