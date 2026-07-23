«Российское общество должно глубже прочувствовать состояние войны». Такой тезис – мол, хватит ловить обычные радости жизни, вставай, страна огромная – периодически озвучивают разные журналисты, блогеры и даже отдельные эксперты.
«Удары по WB только на пользу России, это большой плюс» – Подоляка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
ТАМ ЛЮДИ ПОГИБЛИ, ПОДОЛЯКА!! Ты в своем уме, чего такого мелешь?... И, можно подумать, россиян эта война не коснулась... Коснулась, еще и как!!
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
Опять вырванные из текста слова...На сколько знаю, все воен. блогеры снимают видео и (или) пишут статьи. А, данной писульке нет даже намёка на ссылку откуда это взято
Ответить
1 м.
Свежие комментарии