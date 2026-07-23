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Позитив для оптимистов

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«Удары по WB только на пользу России, это большой плюс» – Подоляка

«Удары по WB только на пользу России, это большой плюс» – Подоляка

«Российское общество должно глубже прочувствовать состояние войны». Такой тезис – мол, хватит ловить обычные радости жизни, вставай, страна огромная – периодически озвучивают разные журналисты, блогеры и даже отдельные эксперты.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ТАМ ЛЮДИ ПОГИБЛИ, ПОДОЛЯКА!!  Ты в своем уме, чего такого мелешь?... И, можно подумать, россиян эта война не коснулась...  Коснулась, еще и как!!
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Опять вырванные из текста слова...На сколько знаю, все воен. блогеры снимают видео и (или) пишут статьи. А, данной писульке нет даже намёка на ссылку откуда это взято
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1 м.