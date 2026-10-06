Всероссийская проверка системы оповещения в Петербурге состоится 9 октября

Комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения (РСОН) Петербурга состоится в пятницу утром, 9 октября, с 10:30 до 11:00.
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"всероссийская проверка" в Н-ске произойдет ковырнадцатого какбыздря? Вы совсем идиоты? У вас причинно следственные связи даже не "завязались"?(( Ну нельзя же быть абсолютно круглым кретином? Нельзя в одном предложении делать взаимоисключающие предположения. Либо проверка во всей России, либо она локально городская ... АААА!!! Это же ущемление идиотов? По интеллекту? НУУУУ ИЗВИНИТЯ!!!((((