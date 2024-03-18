«Влетевшие в пауков» в «Галерее» подростки отделались условными сроками

Фигуранты причинили пострадавшим лёгкий вред здоровью. В Петербурге суд огласил приговор в отношении трёх молодых людей (двое из которых несовершеннолетние), которые летом прошлого года устроили потасовку в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте.