«Влетевшие в пауков» в «Галерее» подростки отделались условными сроками

Фигуранты причинили пострадавшим лёгкий вред здоровью. В Петербурге суд огласил приговор в отношении трёх молодых людей (двое из которых несовершеннолетние), которые летом прошлого года устроили потасовку в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте.
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