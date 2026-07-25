СК задержал москвича, убившего в 2001 году сотрудника "Московских новостей"

Следственный комитет России (СК РФ) поймал убийцу сотрудника газеты "Московские новости". Преступление оставалось нераскрытым в течение 25 лет, сообщает пресс-служба ведомства, публикуя кадры оперативной съемки.
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