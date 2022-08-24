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Глава МИД Литвы предложил впускать россиян в страну после ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Глава МИД Литвы предложил впускать россиян в страну после ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Глава МИД Литвы считает, что нельзя впускать в страну россиян, которые считают Крым российским и поддерживают боевые действия на Украине<strong>Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после того, как они выскажутся против боевых действий на Украине и ответят на вопрос о статусе Крыма.

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