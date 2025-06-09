Тренируем гибкость мышления: а вы сможете ответить на эти вопросы за 3 минуты?

На первый взгляд подобные загадки кажутся простыми — всего несколько строчек, обыденные ситуации. Но, по сути, их решение — своего рода «ментальный тренажер», с помощью которого можно развивать гибкость мышления.
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