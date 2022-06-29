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Госдума планирует изменить порядок перечисления страховых выплат военным

Обязательному государственному страхованию здоровья и жизни подлежат военнослужащие, сотрудники противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы.

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