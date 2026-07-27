Смертельная ночь: дроны ударили по Ростову и Белгороду, есть погибшие и раненые

В ночь на понедельник несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Ростове-на-Дону, где погибли два человека, а также в Белгороде, где, по данным властей, пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей.