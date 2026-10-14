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Награждённый четырьмя орденами Мужества боец Хищник представлен к новой награде

Награждённый четырьмя орденами Мужества боец Хищник представлен к новой награде

Российский боец с позывным Хищник, имеющий четыре ордена Мужества, представлен к ещё одной государственной награде — за спасение большого количества людей на задании, рассказала в эфире «России 24» военкор RT Юлия Мартовалиева.

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