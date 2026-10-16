Девять позиций крымских производителей получили наивысшие оценки ежегодного рейтинга «Лучшие российские вина по версии Simple Wine News».
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